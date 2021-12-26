Камила Валиева опубликовала пост после победы на чемпионате России

15-летняя Камила Валиева опубликовала пост после триумфа на чемпионате России.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Валиевой.

Валиева стала победителем турнира. Она по сумме двух программ набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд. Второе место заняла Трусова. Её результат составил 248,65 балла. Тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России, в сезоне – 2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.

Сообщалось, что по итогам чемпионата России будет сформирован состав на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).