Гербольдт: Кондратюк подумывал о завершении карьеры из-за травмы

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт рассказала, что чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк почти завершил карьеру в юниорском возрасте из-за травмы.

«Безумно рада за Марка и всех тренеров. Эта победа, которую долго ждали и давно к ней шли. Марк всегда был очень талантливым спортсменом, и все мы пытались раскрыть его положительные качества, которых очень много. Относительно недавно у него была серьезная травма. Он год восстанавливался, подумывал о завершении карьеры.

Но тогда все подождали его, верили в то, что Марк еще будет кататься на высоком уровне. И главное, что он верил и показал, что все старания были не зря. Горжусь им и считаю, что он заслужил победу. Это нелегкая победа. Это долгожданная победа, которая потребовала много работы и усилий. Он многое пережил, перетерпел и добился результата, к которому стремился», — приводит слова Гербольдт «РИА Новости Спорт».

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