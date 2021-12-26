Певец Костов: на Олимпийских играх должны быть 6 российских фигуристок, только они

Болгарский певец Кристиан Костов высказался о распределении путёвок на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге. Их завоевали призёры соревнований – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Шесть последних девушек на чемпионате России просто невероятно хороши. Безумный уровень. Олимпийские игры должны проходить с их участием, только шесть этих девушек — и кто выиграет, тот чемпион. Они просто невероятны. Сколько же часов работы — вау! Поздравляю, это красиво», — отметил Костов в «Инстаграме».

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.

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