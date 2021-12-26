Анна Щербакова отреагировала на критику своих оценок на чемпионате России

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова высказалась о судействе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Один из журналистов сказал Анне, что болельщики задают вопрос: почему Лиза Туктамышева прыгнула два тройных акселя, а Щербакова не прыгнула ничего из ультра-си и выиграла у неё 15 баллов?

Напомним, Щербакова завоевала бронзу ЧР-2022, а Туктамышева заняла седьмое место.

«Решаю не я, моё дело — выходить и кататься. Я ещё вообще не видела прокатов других девочек. Не вижу смысла что-то комментировать. Я выполняю свою работу, судьи – свою», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьёва – 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых – 217,18.

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