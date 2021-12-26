В ФФККР объяснили, почему Мозалёв находится только в запасном составе на чемпионат Европы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение тренерского штаба включить Андрея Мозалёва в запасной состав на чемпионат Европы 2022 года.

Основной состав: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Александр Самарин.

«По Мозалёву всё просто. По нашим критериям, первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом. Мы обсудили и решили включить в состав Семененко. Мозалёв — запасной», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

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