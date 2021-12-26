Авербух назвал российских фигуристок, которые достойны выступить на Олимпиаде в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух подвёл итоги выступления девушек на чемпионате России.

«Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить на Олимпиаде, ведь чемпионат России – определяющий турнир в плане отбора к Играм. Соревнования были очень эффектными и насыщенными. Мы увидели серьёзную борьбу, все девчонки – молодцы. Валиева выдала фантастический прокат. Думаю, тройка призёров, которая и отобралась в Пекин, сложилась объективно», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

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