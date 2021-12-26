Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Церемония награждения танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Фото

Церемония награждения танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Фото
Комментарии

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения танцевальных пар, которые завоевали награды чемпионата России по фигурному катанию.

Медали спортсменам вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, на чемпионате России в Санкт-Петербурге победили Александра Степанова и Иван Букин, которые по сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Александра Степанова и Иван Букин стали двукратными чемпионами России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021