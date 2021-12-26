Церемония награждения танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Фото

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения танцевальных пар, которые завоевали награды чемпионата России по фигурному катанию.
Медали спортсменам вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Напомним, на чемпионате России в Санкт-Петербурге победили Александра Степанова и Иван Букин, которые по сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.
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