Александра Бойкова упала на церемонии награждения призёров чемпионата России

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, упала на церемонии награждения призёров чемпионата России – 2022, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной завоевали серебряные медали, в сумме набрав 239,87 балла.Выиграли турнир Анастасия Мишина и Александр Галлямов (243,74), третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Успешное выступление на чемпионате России позволило Бойковой и Козловскому не только отобраться на грядущий чемпионат Европы, но и на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
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