Валиева, Трусова и Щербакова — на пьедестале с медалями чемпионата России. Фото

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения фигуристок, которые завоевали награды чемпионата России.

Медали спортсменкам вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, Камила Валиева выиграла соревнования женщин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.

Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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