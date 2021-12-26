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Олег Матыцин пожелал российским фигуристам достойно победить на Олимпиаде

Олег Матыцин пожелал российским фигуристам достойно победить на Олимпиаде
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Министр спорта России Олег Матыцин пожелал удачи российским спортсменам на церемонии награждения чемпионата страны по фигурному катанию.

«От имени всей спортивной российской семьи я хочу поблагодарить спортсменов, тренеров, организаторов за удивительный праздник спорта, искусства, красоты, который подарили нам фигуристы и тренеры в эти дни. Мы всегда гордились успехами отечественного фигурного катания, и эти дни в нас вселили ещё больше уверенности, что мы на правильном пути. Следующий год олимпийский, и я, конечно, хочу пожелать всем вам здоровья, сохранить такую же энергетику, оптимизм, гордость за нашу великую страну и достойно победить в Пекине.

Хочу поблагодарить организационный комитет, Федерацию фигурного катания России за очень конструктивную работу, очень высокий стандарт проведения чемпионата. Также пожелать, чтобы мы и в дальнейшем радовали наших болельщиков. От вас, от энергии людей, которые приходят на стадионы, зависят в том числе эмоции и победный настрой наших спортсменов. Я вчера был очень рад, когда полные трибуны — конечно, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора — были и вдохновляли всех на удивительный праздник. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сил, здоровья вам, вашим близким. Россия, вперёд!» — сказал Матыцин в эфире Первого канала.

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