Олег Матыцин пожелал российским фигуристам достойно победить на Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин пожелал удачи российским спортсменам на церемонии награждения чемпионата страны по фигурному катанию.

«От имени всей спортивной российской семьи я хочу поблагодарить спортсменов, тренеров, организаторов за удивительный праздник спорта, искусства, красоты, который подарили нам фигуристы и тренеры в эти дни. Мы всегда гордились успехами отечественного фигурного катания, и эти дни в нас вселили ещё больше уверенности, что мы на правильном пути. Следующий год олимпийский, и я, конечно, хочу пожелать всем вам здоровья, сохранить такую же энергетику, оптимизм, гордость за нашу великую страну и достойно победить в Пекине.

Хочу поблагодарить организационный комитет, Федерацию фигурного катания России за очень конструктивную работу, очень высокий стандарт проведения чемпионата. Также пожелать, чтобы мы и в дальнейшем радовали наших болельщиков. От вас, от энергии людей, которые приходят на стадионы, зависят в том числе эмоции и победный настрой наших спортсменов. Я вчера был очень рад, когда полные трибуны — конечно, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора — были и вдохновляли всех на удивительный праздник. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сил, здоровья вам, вашим близким. Россия, вперёд!» — сказал Матыцин в эфире Первого канала.