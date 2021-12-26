Президент Федерации фигурного катания России подвёл итоги чемпионата России — 2022

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвёл итоги чемпионата России – 2022, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Подошёл к завершению чемпионат России по фигурному катанию 2022 года. Он вписал ещё одну яркую страницу в историю нашего фигурного катания. Наши самые искренние поздравления чемпионам и призёрам соревнований. А вам, уважаемые зрители, от имени федерации хотел бы выразить глубокую благодарность за вашу горячую поддержку, которая так нужна нашим спортсменам.

Давайте все вместе пожелаем удачи тем спортсменам, которые завоевали право защищать честь нашей страны на всех крупнейших соревнованиях этого сезона. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго в этом году. Пришло время объявить чемпионат России закрытым», — сказал Горшков на церемонии вручения наград.

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