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Валиева и Трусова забавно отреагировали на вопрос об оценках Щербаковой на ЧР

Валиева и Трусова забавно отреагировали на вопрос об оценках Щербаковой на ЧР
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Подопечные Этери Тутберидзе, российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова забавно отреагировали на вопрос журналиста к Анне Щербаковой.

Один из представителей СМИ сказал Анне, что болельщики задают вопрос: почему Лиза Туктамышева прыгнула два тройных акселя, а Щербакова не прыгнула ничего из ультра-си и выиграла у неё 15 баллов? «Решаю не я, моё дело — выходить и кататься. Я ещё вообще не видела прокатов других девочек. Не вижу смысла что-то комментировать. Я выполняю свою работу, судьи – свою», — ответила Анна.

Ранее Валиева уверенно выиграла чемпионат России – 2022 (283,48 балла). Второе место заняла Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Щербакова (239,56). Елизавета Туктамышева стала седьмой (224,40). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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