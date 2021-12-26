Судья чемпионата России нарушил правила оценивания выступлений Щербаковой и Трусовой

Судья чемпионата России по фигурному катанию Алексей Двойников нарушил правила оценивания компонентов при выставлении баллов Александры Трусовой и Анны Щербаковой в женских произвольных программах.
Судья поставил Щербаковой и Трусовой по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки, но обе спортсменки упали во время прокатов: Щербакова — с четверного флипа, а Трусова – с четверного тулупа.
По пунктам правил соревнований в случае падения или другой грубой ошибки максимальная оценка за эти два компонента не может превышать 9,5 балла.
Напомним, Камила Валиева выиграла женские соревнования на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Подопечная Этери Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла.
Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
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