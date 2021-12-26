Вайцеховская: ясно, почему столько сил было брошено на то, чтобы отнять у Муравьёвой балл

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская заявила о предвзятости судейства на прошедшем чемпионате России – 2022 в соревнованиях фигуристок.

«В паспорте было плохо видно дату рождения», – сказал президент ФФККР Александр Горшков, объясняя, каким образом Софья Муравьёва оказалась в числе запасных в первой редакции олимпийского состава. Получается, что руководители федерации до сегодняшнего дня были уверены в том, что фигуристка Плющенко по возрасту проходит на участие во взрослых турнирах сезона? Если так, то сразу становится понятно, почему после короткой девичьей программы столько сил было брошено на то, чтобы отнять у Муравьёвой балл и отправить её с честно заработанного второго места на третье. На всякий случай…» — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».

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