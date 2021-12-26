Российская фигуристка будет выступать за сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина сменила спортивное гражданство на итальянское. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

В августе 2021 года российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила в своём «инстаграме» информацию о том, что 19-летняя Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

Мария Талалайкина — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призёр Кубка России – 2020. Начинала работу под руководством тренера Ксении Дорониной. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.

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