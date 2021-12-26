Туктамышева угостила Транькова пирожком во время показательного выступления на ЧР

Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева угостила двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова пирожком с капустой во время показательного выступления на чемпионате России.

«Ну не может быть «токсик» Елизавета Туктамышева. Не может, как бы ни старалась, всё равно она сама милость, сама нежность. Я люблю эту фигуристку, это мой большой друг. Лиза — это явление в фигурном катании, кто бы что ни говорил. Императрица Санкт-Петербурга, укравшая сердца абсолютно всех любителей фигурного катания и в Северной столице, и за её окраинами. И нас она покормила пирожком с капустой», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

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