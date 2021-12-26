Юдзуру Ханю первым в истории исполнил на соревнованиях аксель в 4,5 оборота

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю выполнил аксель в 4,5 оборота в произвольной программе на национальном чемпионате, который проходит в Сайтаме. На официальных соревнованиях подобного ещё не удавалось ни одному фигуристу.

Отметим, что Ханю исполнил прыжок с грубой ошибкой. Юдзуру пошёл на аксель в четыре оборота, но приземлился на две ноги, а также сильно (более 180 градусов) недокрутил прыжок. Согласно протоколу, судьи оценили аксель Ханю как четверной с недокрутом.

Публикация доступна в «твиттере» @sanika1020. Права на видео принадлежат Japan Skating Federation.

Судьи оценили произвольную программу Ханю в 211,05 балла, а его общая сумма составила 322,36. Юдзуру уверенно выиграл чемпионат Японии в шестой раз.

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