Лайшев — о результатах ЧР: видите, как «обрадовался» чемпион знаменитый, муж Рудковской

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах женских соревнований на чемпионате России – 2022 по фигурному катанию.

«Как только Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Камилы (Валиевой), сразу все заговорили о возрастном цензе. Знаете, как в анекдоте — «почему все русских ненавидят»? Нет? «Потому что у них есть комплекс. Какой комплекс? Зенитно-ракетный». Вот у Тутберидзе есть зенитно-ракетный комплекс в лице своих учениц. Девочки проводят на льду огромное количество времени, ни один пацан столько кататься не будет. Видите, как «обрадовался» по итогам чемпионата России наш чемпион знаменитый, муж Рудковской. Не могу сказать, кто выиграет на чемпионате Европы, это очень сложный вопрос, но я каждой желаю только победы», — приводит слова Лайшева Metaratings.

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