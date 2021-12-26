Видео: эпатажный показательный номер Елизаветы Туктамышевой

Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с показательным выступлением в Санкт-Петербурге, где завершился чемпионат России – 2022. Она представила свой эпатажный номер под песню Toxic Бритни Спирс.

Чемпионат России уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Туктамышева стала седьмой (224,40). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), на Игры отправятся только призёры соревнований.

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