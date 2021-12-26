Туктамышева прокомментировала показательное выступление Медведевой на чемпионате России
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Чемпионка мира, российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала показательное выступление двукратного серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой в рамках чемпионата России.
«Очень рада, что Женя выступает на показательных с этой программой. Сейчас как второе дыхание, очень красивая программа, безумно красивое платье, которое очень идёт Жене. Сальхов хорошо выполнен. А за колесо я переживала больше, чем за тройной сальхов, потому что это было очень рискованно. Скользко в перчатках, но она со всем справилась», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
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