Евгении Медведевой подарили огромный букет роз после показательного выступления на ЧР

Двукратному серебряному призёру Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгении Медведевой подарили огромный букет роз после показательного выступления, которое спортсменка проводила в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла женский турнир (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Отметим, что вся тройка представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Тутберидзе привела к званию чемпионки России уже четвёртую ученицу. Ранее выигрывали ЧР под её руководством: Медведева (дважды), Алина Загитова и Анна Щербакова (трижды).

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