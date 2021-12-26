Яна Рудковская — Муравьёвой: Сонечка, ты наш чемпион! Все и всё понимают!
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратилась к одной из учениц мужа – Софье Муравьёвой.
Муравьёва замкнула шестёрку лучших в соревнованиях женщин на ЧР, набрав 230,31 балла. Отметим, что по итогам короткой программы Софья занимала третье место.
«Сонечка – ты наш чемпион! Сенсация чемпионата России! Все и всё понимают! Спасибо за волшебное катание и один из самых красивых акселей в мире! Твоё время придёт! Оно уже рядом!» — написала Рудковская в «сториз» твоего «инстаграма».
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