Яна Рудковская — Муравьёвой: Сонечка, ты наш чемпион! Все и всё понимают!

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратилась к одной из учениц мужа – Софье Муравьёвой.

Муравьёва замкнула шестёрку лучших в соревнованиях женщин на ЧР, набрав 230,31 балла. Отметим, что по итогам короткой программы Софья занимала третье место.

«Сонечка – ты наш чемпион! Сенсация чемпионата России! Все и всё понимают! Спасибо за волшебное катание и один из самых красивых акселей в мире! Твоё время придёт! Оно уже рядом!» — написала Рудковская в «сториз» твоего «инстаграма».

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