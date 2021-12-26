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Евгения Медведева поздравила всех с наступающим Новым годом

Евгения Медведева поздравила всех с наступающим Новым годом
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Надеюсь, что следующий год будет лучше предыдущего и так из года в год. Друзья, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Очень вас люблю. С Новым годом», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня, 26 декабря, Евгения Медведева выступила с показательным прокатом на чемпионате России по фигурному катанию. После номера ей подарили огромный букет рот.

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