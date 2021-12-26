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Показательный номер Анны Щербаковой «Жар-птица»

Показательный номер Анны Щербаковой «Жар-птица»
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Действующая чемпионка мира Анна Щербакова выступила с показательным номером «Жар-птица» в Санкт-Петербурге, где завершился чемпионат России – 2022.

Чемпионат России уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Щербакова (239,56). Отметим, что Щербакова была второй после короткой программы, однако допустила существенные ошибки в произвольной, что отодвинуло её на третью строчку. До этого момента Щербакова три раза подряд выигрывала ЧР.

Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Оно доступно на сайте Первого канала.

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