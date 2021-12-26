Алина Загитова сорвала оба прыжка в новом показательном номере

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила новую показательную программу под песню участницы Евровидения от России Манижи «Я».

Загитова сорвала оба прыжка, вместо него исполнив бабочки.

«Всех с наступающим Новым годом. Всем любви. Всем добра и, главное, здоровья», — сказала Алина после выступления.

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Напомним, чемпионат России уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).

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