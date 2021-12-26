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Валиева упала во время исполнения элементов после показательных выступлений ЧР

Валиева упала во время исполнения элементов после показательных выступлений ЧР
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Чемпионка России 2021 года Камила Валиева неудачно выполнила один из элементов после показательных выступлений в рамках чемпионата России.

Когда фигуристы выходили на лёд и исполняли отдельные элементы «на бис», Валиева не смогла удержать равновесие и упала на лёд.

Падение Камилы прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков: «Даже падает грациозно и с настроением».

Напомним, 15-летняя Камила Валиева уверенно выиграла женский турнир в рамках чемпионата России (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Отметим, что вся тройка представляет тренерский штаб Этери Тутберидзе.

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