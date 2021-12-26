«Чудо-женщина» Александры Трусовой на показательных выступлениях ЧР в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, 17-летняя российская фигуристка Александра Трусова выступила с показательным номером по мотивам фильма «Чудо-женщина» в Санкт-Петербурге, где завершился чемпионат России – 2022. Трусова чисто исполнила все прыжки в программе.

Чемпионат России уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), на Игры отправятся только призёры соревнований.

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