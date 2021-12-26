Видео: новый показательный номер Евгении Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева выступила с новым показательным номером под названием Alegria в Санкт-Петербурге, где завершился чемпионат России – 2022. Медведева дважды в карьере становилась чемпионкой России.

Чемпионат России уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), на Игры отправятся только призёры соревнований.

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