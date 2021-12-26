Показательный номер «Аватар» чемпионки России Камилы Валиевой. Видео

В Санкт-Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию проходят показательные выступления. Свой номер представила чемпионка России Камила Валиева. Она исполнила его по мотивам голливудского фильма «Аватар».

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Валиева стала победительницей турнира. По сумме двух программ она набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд. Второе место заняла Александра Трусова. Её результат составил 248,65 балла. Тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира — Анна Щербакова (239,56).



Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. До турнира в Санкт-Петербурге Валиева лишь единожды боролась за медали на чемпионате России — в сезоне-2020/2021 Камила стала второй, уступив Щербаковой.



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