Тихонов: приглашение Тутберидзе поработать с Тарасовой и Морозовым стало неожиданностью

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в парном катании Алексей Тихонов рассказал об эмоциях от приглашения, которое он получил от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она предложила ему работу с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Пара в межсезонье вместе с тренером Максимом Траньковым вошла в группу Тутберидзе.

«Меня пригласила Этери Тутберидзе, это стало полной неожиданностью. На протяжении четырёх лет пару вёл Максим Траньков, Женя с Володей уже прекрасно его знают. Летом ребята попросились к Тутберидзе, которая их поняла и приняла. Нынешний сезон для Тарасовой и Морозова – последний шанс подняться на олимпийский пьедестал. Тутберидзе согласилась им в этом помочь. Для меня большая честь — подключиться к работе с опытной парой. Риски существуют. Хотя я уверен, что всё получится», — цитирует Тихонова «РИА Новости».

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