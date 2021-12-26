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Евгений Плющенко и Яна Рудковская станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Евгений Плющенко и Яна Рудковская станут гостями программы «Вечерний Ургант»
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и Яна Рудковская станут гостями программы «Вечерний Ургант».

Как сообщает «инстаграм» программы, съёмки пройдут 27 декабря в телецентре «Останкино».

Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, семикратный победитель чемпионатов Европы и десятикратный чемпион России по фигурному катанию. В 2017 году он завершил спортивную карьеру.

Яна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель. Пара состоит в браке с 2009 года, а их восьмилетний сын Александр пошёл по стопам отца и занимается фигурным катанием. Рудковская — крёстная мать Алеси Кафельниковой, дочери теннисиста Евгения Кафельникова.

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