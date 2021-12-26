Вице-президент ISU прокомментировал судейскую ошибку на чемпионате России

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустил судья Алексей Двойников, выставляя оценки в женской произвольной программе на чемпионате России. Судья поставил по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки Анне Щербаковой и Александре Трусовой, хотя они обе упали с четверных прыжков. По правилам максимальная оценка не может превышать 9,50 балла в случае серьёзной ошибки.



«В международных правилах это положение есть, но это не правило, а коммюнике ISU, такая добавка к правилам. В принципе она может носить рекомендательный характер. Не надо нарушать положений, но тут Двойников действительно ошибся, но незначительно: поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить. В коммюнике ISU содержатся такие указания, но раз арбитр не обратил на это внимания, коллегия судей, видимо, это учтёт. Но, честно, кардинально эти 0,25 ничего не меняют: результаты соревнований изменился бы на какие-то десятые, но места не поменялись бы даже в произвольной. Между девушками достаточно большие разрывы по баллам», — цитирует Лакерника «Спорт-экспресс».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!