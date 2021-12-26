Показательный номер чемпиона России Марка Кондратюка. Видео

В Санкт-Петербурге завершается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 26 декабря, участники представляют показательные номера.



С показательным номером выступил Марк Кондратюк, ставший чемпионом России. Новый чемпион страны представил номер под песню Cradles американского исполнителя Sub Urban и исполнил два четверных сальхова.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Кондратюк стал чемпионом России, набрав 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70), а третье — Андрей Мозалёв (278,28).

Отметим, что Кондратюк был включён в состав сборной России на чемпионат Европы.

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