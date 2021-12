Показательный номер Дэвис и Смолкина на чемпионате России. Видео

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили показательный номер на чемпионате России. Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и её партнёр исполнили ритм-танец Everybody Wants to Be a Cat.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России в соревнованиях танцевальных пар. Они набрали 207,70 балла. Победу на турнире одержали Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат составил 195,75 балла.



