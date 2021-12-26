Показательный номер Дэвис и Смолкина на чемпионате России. Видео
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили показательный номер на чемпионате России. Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и её партнёр исполнили ритм-танец Everybody Wants to Be a Cat.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России в соревнованиях танцевальных пар. Они набрали 207,70 балла. Победу на турнире одержали Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат составил 195,75 балла.
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