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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России по фигурному катанию, завершившемся в Санкт-Петербурге.

«Это жизнь...» Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата»), как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать. Вчерашний день – это буря эмоций!

Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия!

Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю! Всегда ваш Туктик ❤️» – написала Туктамышева в своём «инстаграме».

По итогам состязаний Туктамышева заняла седьмое место. Победу в состязаниях одержала Камила Валиева, вторая и третья ступеньки подиума достались соответственно Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

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