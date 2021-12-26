Навка — о Пескове: мой самый главный критик был в диком восторге

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, поведала о реакции её супруга Дмитрия Пескова на премьеру ледового шоу «Лебединое озеро».

«Моя самая большая радость и счастье этой премьеры. Мой самый главный критик был в диком восторге и сказал, что он мной гордится! Из уст моего любимого мужа услышать слова, что он даже не мог себе представить, что из «Лебединого озера» можно сделать такой интересный, зрелищный, супердинамичный и невероятно красивый спектакль! Безумно приятно и очень важно для меня это слышать», — написала Навка в своём «инстаграме».

Премьера балета на льду в адаптации Навки состоялась 25 декабря на московской арене «Мегаспорт». Ледовые спектакли продлятся вплоть до 8 января 2022 года.