Глейхенгауз обратился к фигуристам группы Тутберидзе после чемпионата России

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он поздравил фигуристов группы с медалями, которые они завоевали на чемпионате России.



«Чемпионат России — 2022 завершён! Все силы и эмоции остались в эти дни на арене! Первые четыре места за нашей командой Team Tutberidze.



Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Александру Трусову с серебром, Анну Щербакову с бронзой! Аделию Петросян с прекрасным дебютом и четвёртым местом! Не всё получилось у Майи Хромых, но всё ещё будет!



Также поздравляю Евгению Тарасову и Владимира Морозова с бронзой, будем ещё работать и улучшаться! Поздравляю Диану Дэвис и Глеба Смолкина с отличным выступлением и заслуженным серебром.



Спасибо всем, кто с нами прошёл этот сложный путь и верил в нас!» – написал Глейхенгауз.

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