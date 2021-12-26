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Глейхенгауз обратился к фигуристам группы Тутберидзе после чемпионата России

Глейхенгауз обратился к фигуристам группы Тутберидзе после чемпионата России
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он поздравил фигуристов группы с медалями, которые они завоевали на чемпионате России.

«Чемпионат России — 2022 завершён! Все силы и эмоции остались в эти дни на арене! Первые четыре места за нашей командой Team Tutberidze.

Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Александру Трусову с серебром, Анну Щербакову с бронзой! Аделию Петросян с прекрасным дебютом и четвёртым местом! Не всё получилось у Майи Хромых, но всё ещё будет!

Также поздравляю Евгению Тарасову и Владимира Морозова с бронзой, будем ещё работать и улучшаться! Поздравляю Диану Дэвис и Глеба Смолкина с отличным выступлением и заслуженным серебром.

Спасибо всем, кто с нами прошёл этот сложный путь и верил в нас!» – написал Глейхенгауз.

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