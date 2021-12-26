Алексей Мишин: Юдзуру Ханю открывает окно в мир четверного акселя

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что Юдзуру Ханю открывает дверь в мир четверного акселя благодаря своему прыжку на чемпионате Японии.
«Прыжок не был исполнен правильно, но этой попыткой Юдзуру открывает окно в мир четверного акселя», — приводит слова Мишина «РИА Новости».
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Ханю выполнил аксель в 4,5 оборота в произвольной программе на национальном чемпионате, который состоялся в Сайтаме. На официальных соревнованиях подобного ещё не удавалось ни одному фигуристу.
Отметим, что Ханю исполнил прыжок с грубой ошибкой. Юдзуру пошёл на аксель в четыре оборота, но приземлился на две ноги, а также сильно (более 180 градусов) недокрутил прыжок. Согласно протоколу, судьи оценили элемент Ханю как четверной с недокрутом.
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