Тутберидзе поздравила дочь и её партнёра с серебряными медалями чемпионата России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратился к своей дочери, Диане Дэвис, и её партнёру Глебу Смолкину. Они в соревнованиях танцевальных пар заняли второе место на чемпионате России.



Тутберидзе поздравила фигуристов, а также поблагодарила их тренера Игоря Шпильбанда.



«Поздравляю Диану и Глеба с серебряной медалью на чемпионате России и прекрасными прокатами! Спасибо Игорю Шпильбанду за большую проделанную работу!» — написала Тутберидзе в своём «инстаграме».



Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России в соревнованиях танцевальных пар. Они набрали 207,70 балла. Победу на турнире одержали Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат составил 195,75 балла.



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