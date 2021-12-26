Тутберидзе поздравила дочь и её партнёра с серебряными медалями чемпионата России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратился к своей дочери, Диане Дэвис, и её партнёру Глебу Смолкину. Они в соревнованиях танцевальных пар заняли второе место на чемпионате России.
Тутберидзе поздравила фигуристов, а также поблагодарила их тренера Игоря Шпильбанда.
«Поздравляю Диану и Глеба с серебряной медалью на чемпионате России и прекрасными прокатами! Спасибо Игорю Шпильбанду за большую проделанную работу!» — написала Тутберидзе в своём «инстаграме».
Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России в соревнованиях танцевальных пар. Они набрали 207,70 балла. Победу на турнире одержали Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Их результат составил 195,75 балла.
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