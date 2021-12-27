Этери Тутберидзе поздравила своих учениц с успешным выступлением на чемпионате России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила своих учениц Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову с успешным выступлением на чемпионате России по фигурному катанию и отбором на Олимпийские игры.
Соответствующее сообщение Тутберидзе опубликовала в своём «инстаграме».
«Поздравляю наших девушек Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову с пьедесталом на чемпионате России и отбором на Олимпийские игры — 2022», — написала Этери.
Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта на этих соревнованиях. Золотая медаль досталась Валиевой, набравшей за свои выступления в сумме 283,48 балла. «Серебро» у Трусовой с 248,65 балла, а «бронзу» завоевала Анна Щербакова с результатом 239,56 балла.
Состязания проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря 2021 года. Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
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