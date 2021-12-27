Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, которая выиграла ЧР. Та отреагировала

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, которая в минувшие выходные одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Медведева поздравила Валиеву с победой.
«Поздравляю», — написала Медведева в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она обнимает Валиеву.
«Спасибо большое», — ответила Камила в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
По итогам двух прокатов Валиева заработала 283,48 балла. Серебро завоевала Александра Трусова (248,65 балла). Третьей стала Анна Щербакова (239,56 балла).
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