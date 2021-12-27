Илья Авербух отреагировал на пост Елизаветы Туктамышевой о чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оставил комментарий под постом чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме». Ранее Туктамышева, комментируя итоги чемпионата России, где она заняла седьмое место, написала: «Это жизнь...» Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата»), как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать. Вчерашний день – это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю! Всегда ваш Туктик».

«Всегда с тобой! Ты чемпионка навсегда!» — написал Авербух в комментариях.

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