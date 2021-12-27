«Фигура — бомба!» Подписчики оценили растяжку Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На фото можно посмотреть, как Загитова выполняет растяжку.

«Хорошая растяжка нужна только спортсменам — часто сталкиваюсь с таким стереотипом. Да, спортсмены всегда тянутся перед и после тренировки, чтобы избежать травм и адаптироваться к нагрузкам. Но хорошая растяжка нужна независимо от образа жизни. Ведь она помогает сделать осанку красивой, избавиться от болей в суставах и мышцах, сделать тело более гибким и красивым», — подписала она снимок.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«У тебя самая лучшая растяжка, фигура — бомба!»

«Алинка как картинка».

«Классная была тренировка. Алина красавица».

«Спасибо, Алина! Ты лучший мотиватор и пример».

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