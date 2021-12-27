Ирина Слуцкая — о Елизавете Туктамышевой: безумно жалко её. Это боль очень многих

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала неудачное выступление чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла лишь седьмое место.

«Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко её, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Золото на чемпионате России выиграла Камила Валиева, серебро завоевала Александра Трусова, бронзу — Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!