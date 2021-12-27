Подписчица обратилась к Ягудину по поводу слов о Туктамышевой на ЧР. Алексей ответил

Подписчица обратилась к олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании Алексею Ягудину по поводу выступления чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Туктамышева заняла лишь седьмое место, и Ягудин заявил, что ей бесполезно соревноваться с Валиевой и Трусовой.

«Да, Алексей, как Туктамышева, теперь не катаются, всё больше флуцбергеры прыгают недокрученные да вращения с потерей центровки на полкатка. Куда уж Елизавете с её эталонными прыжками!» — написала подписчица в комментариях.

«Куда уж вам с вашими познаниями...» — ответил Ягудин.

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