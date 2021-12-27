Майе Хромых подарили плюшевого медведя, который больше неё самой. Фото

Российская фигуристка Майя Хромых показала в «сториз» своего «инстаграма», какие подарки ей достались после выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка, заработавшая 217,18 балла, заняла восьмое место по итогам двух прокатов.

Хромых, в частности, подарили плюшевого медведя, который оказался больше неё самой.

Фото: «инстаграм» майи хромых

Победу на чемпионате России одержала 15-летняя Камила Валиева, показавшая результат 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65 балла). Бронзовую медаль завоевала Анна Щербакова (239,56 балла).

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