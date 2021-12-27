«Сколько же лет этому фото». Александр Жулин показал снимок с Татьяной Навкой и их дочкой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал в своём «инстаграме» присланное ему фото. На снимке, помимо Жулина, присутствует его бывшая жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и их дочь Александра.

«Поклонники прислали. Сколько же лет этому фото...» — подписал снимок Жулин.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина.

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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