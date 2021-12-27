Татьяна Тарасова: не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются. Ему до этого далеко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о противостояниии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам Тарасовой, Плющенко и Тутберидзе не могут соревноваться как тренеры, поскольку Евгению ещё далеко до Этери.
«Я не считаю, что Плющенко и Тутберидзе соревнуются, ему ещё до этого далеко. У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли ещё поработать? Не то слово», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге первые три места заняли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, выступающие под руководстовом Тутберидзе. Софья Муравьёва из академии «Ангелы Плющенко» стала шестой.
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