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Тренер из «Хрустального» на чемпионате России выставляла оценки дочери Тутберидзе

Тренер из «Хрустального» на чемпионате России выставляла оценки дочери Тутберидзе
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Соревнования в танцах на льду на чемпионате России судила тренер из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», сообщает «Спорт-экспресс». На турнире работала Майра Абасова.

Возможно, речь идёт о конфликте интересов. Дело в том, что участниками турнира были Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые занимаются в «Хрустальном». Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Смолкин и Дэвис в итоге заняли второе место. Причём высокие оценки фигуристов вызвали ожесточённые споры.

Кодекс этики на чемпионате России по фигурному катанию обязывает судей сообщать о возможной личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение предусмотренных правилами проведения соревнований обязанностей. Сообщала ли Абасова о такой заинтересованности, неизвестно.

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