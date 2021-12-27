Тренер из «Хрустального» на чемпионате России выставляла оценки дочери Тутберидзе

Соревнования в танцах на льду на чемпионате России судила тренер из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», сообщает «Спорт-экспресс». На турнире работала Майра Абасова.
Возможно, речь идёт о конфликте интересов. Дело в том, что участниками турнира были Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые занимаются в «Хрустальном». Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Смолкин и Дэвис в итоге заняли второе место. Причём высокие оценки фигуристов вызвали ожесточённые споры.
Кодекс этики на чемпионате России по фигурному катанию обязывает судей сообщать о возможной личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение предусмотренных правилами проведения соревнований обязанностей. Сообщала ли Абасова о такой заинтересованности, неизвестно.
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