Болельщики создали петицию с призывом включить Туктамышеву в состав России на ОИ-2022

На сайте Change.org появилась петиция с призывом включить чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву в состав сборной России на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай). Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России, не попала в основной состав национальной команды на чемпионат Европы, однако оказалась в списке запасных.

«Ну как может спортсмен с двумя падениями обойти в программе человека, который выполнил два элемента ультра-си?» — отмечается, в частности, в петиции.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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